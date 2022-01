Lazio: Milinkovic, siamo delusi, dovevamo vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – “Abbiamo giocato bene ma dovevamo

vincere a tutti i costi, abbiamo giocato contro un’Atalanta con

tante assenze. Non siamo contenti, dovevamo vincere”. Così, dai

microfoni di Sky Sport, Sergej Milinkovic Savic esprime la

propria delusione per il mancato successo della sua Lazio

sull’Atalanta Ma cosa è mancato questa sera alla Lazio? “Forse

l’ultimo passaggio per mandare Ciro o gli esterni in porta –

risponde il talento serbo -. Abbiamo due settimane per le

prossime due partite, è un programma duro”. Ma la zona Champions

è ancora raggiungibile? “Dal primo giorno è il nostro obiettivo.

Ora abbiamo perso alcuni punti ma quell’obiettivo dobbiamo

sempre averlo in testa per approcciarci al meglio”. (ANSA).



