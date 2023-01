Lazio: Rocca, querelerò Orfini, la misura è colma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Il candidato del centrodestra alla

presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca presenterà una

querela contro il deputato Pd Matteo Orfini a causa di una sua

dichiarazione sul comitato della Croce Rossa di Frosinone. Lo

rende noto lo stesso Rocca.

“La tegola di cui parla Orfini è caduta sulla sua testa prima

di rilasciare la dichiarazione che mi riguarda – afferma – È un

degno epigono di una politica che ama rotolarsi nel fango e non

manca all’appuntamento con le brutte figure, parlando di

qualcosa che evidentemente non capisce. Mai ho amministrato il

Comitato CRI di Frosinone che è stato gestito direttamente dai

suoi legali rappresentanti – dice ancora Rocca – così come

avviene per tutti i circa 700 Comitati della Croce Rossa

Italiana che hanno assoluta autonomia patrimoniale e

finanziaria. Mai sono stato denunciato dal presidente del

Comitato di Frosinone per ammanchi, né da altri volontari. Su

Frosinone a suo tempo intervenne il Consiglio Direttivo

Nazionale della Cri che ne decise il commissariamento, a seguito

di un’ispezione che rivelò comportamenti che vennero ritenuti

inadeguati da parte del Presidente del Comitato. Peraltro, di

recente, ho anche segnalato all’Ufficio Provinciale del Lavoro e

ai Carabinieri, i comportamenti asseritamente vessatori che

subivano i dipendenti del Comitato da parte del loro presidente

locale, così come mi venivano riportati dagli stessi. Orfini,

così come altri, non usino strumentalmente la Croce Rossa per

cercare disperatamente di racimolare una manciata di voti.

(ANSA).



—

