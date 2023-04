Lazio: Sarri, noi arrendevoli nel momento clou

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 30 APR – “Nel momento più importante siamo

diventati arrendevoli. Abbiamo preso un gol in maniera morbida,

perdendo un pallone che non si poteva perdere. Non mi è piaciuta

quella fase di partita, quando l’Inter ci ha urlato addosso

siamo diventati arrendevoli”. Lo ha detto il tecnico della Lazio

Maurizio Sarri, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro

l’Inter. “Ho avuto la sensazione che l’Inter avesse un’altra

cilindrata rispetto a noi. L’Inter ha fatto brutto percorso in

un certo periodo, ma in questo momento decisivo ha avuto un

cambiamento. Il percorso per la Champions è ancora lungo e i

nerazzurri sono in piena corsa”, ha aggiunto.

“Parlo di cilindrata mentale e fisica, siamo quelli che

corrono di più ma poi facciamo i conti con le caratteristiche

degli altri. Devo fare il meccanico in certi momenti – ha

proseguito -. Per un tratto lungo di partita ho visto la Lazio

dentro la gara. Abbiamo sfiorato il raddoppio a fine primo

tempo, sbagliato anche alcuni contropiedi. Ma dobbiamo anche

rimanere lucidi, perché se a inizio anno ci avessero detto che

avremo avuto questa posizione in classifica a questo punto,

saremmo stati tutti contenti”, ha concluso Sarri. (ANSA).



