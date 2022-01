Lazio, Sarri: ‘Tante assenze ma teniamo a Coppa Italia’

Condividi l'articolo

Appena due giorni dopo e già per la Lazio è vigilia dell’ottavo di Coppa Italia da giocare domani pomeriggio (ore 17:30) all’Olimpico contro l’Udinese.

Biancocelesti reduci dalla vittoria per 3-0 in casa della Salernitana ma alle prese con tanti acciacchi ed assenze.

“Lo spirito di voler passare il turno. È una manifestazione importante, bisogna scendere in campo senza avere retropensieri.

Dispiace che non abbiamo tanti ricambi e quindi sarà difficile sotto l’aspetto mentale e fisico ma dobbiamo rigare dritto”, ha spiegato oggi il tecnico Maurizio Sarri ai canali ufficiali del club. Prosegue l’emergenza in difesa, dove mancherà ancora l’infortunato Francesco Acerbi che sarà sostituito da Patric, già titolare a Salerno.

Rispetto alla sfida contro i campani, dovrebbe ritagliarsi un posto dall’inizio Manuel Lazzari, reduce dalla rete dello 0-3 e voglioso di ritrovare continuità dopo tante panchine di fila.

“Non abbiamo tante disponibilità faremo cambi ma non saranno tanti perché in questo momento non li possiamo fare”, ha ammesso Sarri. Discorso simile, dunque, per la mediana, dove Basic è ancora indisponibile e al suo posto giocherà ancora Luis Alberto sulla stessa linea di Milinkovic-Savic, mentre in regia confermato Cataldi visto che dovrà saltare l’Atalanta sabato per squalifica. In attacco, Pedro è alle prese con un problema al polpaccio, al suo posto toccherà a Felipe Anderson con Zaccagni a supporto di Ciro Immobile. Un Sarri che si tiene il successo ritrovato in campionato ma che allo stesso tempo invita a non esaltare troppo il 3-0 ottenuto in casa degli ultimi in classifica: “Dobbiamo continuare su questa strada. La gara con la salernitana va presa con le molle perché non sappiamo dove finiscono i nostri pregi e i difetti di un avversario con tante assenze. Abbiamo espresso un calcio di qualità, al di là del valore degli avversari, e dobbiamo proseguire su questa strada”.



