Lazio: Tare, mercato? da qui a sosta troveremo tutti

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Igli Tare pensa ancora al mercato,

perché vuole provare a completare la rosa in vista del ritorno

della Lazio in Champions League. Così il ds, ai microfoni di Sky

Sport, ha fatto il punto della situazione. “Dei giocatori nuovi

sono arrivati – dice Tare -, abbiamo avuto delle difficoltà

nell’inserimento: causa Covid per Muriqi e problemi di

tesseramento con Fares. Sono problemi che possono succedere, ma

da qui alla sosta ritroveremo tutti”. Quando ci sarà l’incontro

con Inzaghi per il prolungamento i contratto del tecnico? “Ci

sarà prossimamente, penso alla fine del mercato”, risponde il

dirigente dei biancocelesti. (ANSA).



