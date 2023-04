Lazio-Torino: Immobile in campo a 6 giorni dall’incidente

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Ciro Immobile torna in campo contro

il Torino: a sei giorni dall’incidente stradale che lo aveva

visto coinvolto domenica scorsa assieme alle sue due figlie, il

capitano e bomber della Lazio è entrato in campo al posto di

Pedro al 9′ della ripresa del match all’Olimpico. Per lui un

boato immenso da parte del pubblico. A inizio partita uno

striscione era comparso nei distinti sud-est, con su scritto: “Ciro, uomo, padre, campione sul campo e nella vita”. (ANSA).



