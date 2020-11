Lazio:Inzaghi “Tamponi? Unica certezza recupero Luiz Felipe”

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “La situazione dei tamponi? In questo

momento non ho ancora notizie ufficiali, sto aspettando le

comunicazioni dello staff sanitario. L’unica notizia certa è che

posso avere a disposizione Luiz Felipe, valuteremo se impiegarlo

da subito o in corso”. Così Simone Inzaghi sui casi covid in

casa Lazio, alla vigilia del match di Champions contro lo Zenit

all’Olimpico. Nelle precedenti due partite, con Bruges e Zenit a

San Pietroburgo, il tecnico biancoceleste fu costretto a

rinunciare all’ultimo a diversi titolari, tra cui Immobile,

Leiva e Strakosha. La speranza è che stavolta gli esiti dei

tamponi della Uefa possano risultare tutti negativi. L’unico

giocatore ancora in isolamento per Covid è Milinkovic-Savic.

(ANSA).



