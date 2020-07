L’Azzolina e il software per calcolare gli spazi: l’ironia dei social

“Abbiamo creato un software che ci dice quanti metri quadrati misura ogni singola classe” , l’annuncio trionfale nei giorni scorsi di Lucia Azzolina. Il ministro della Scuola del Movimento 5 Stelle, in occasione della conferenza stampa organizzata a Palazzo Chigi per ragguagliare stampa e Paese sugli ultimi provvedimento adottati a sostegno del mondo scolastico italiano, ha comunicato la novità per calcolare gli spazi di aule, palestre, corridoi e via dicendo.

“Siamo arrivati al 76% dei dati che gli enti locali proprietari degli edifici ci hanno fatto avere: stiamo digitalizzando il sistema scolastico” , ha aggiunto l’esponente del governo Conte-bis. Quindi, la pentastellata ha proseguito: “Il 15% degli studenti va portato fuori dagli edifici. Abbiamo recuperato gli edifici scolastici dismessi la scuola a settembre deve riaprire in un’ottica nuova, deve essere una scuola più inclusiva. Vogliamo fare scuola anche fuori dalla scuola, portare gli studenti in biblioteca, cinema, a teatro, facendo in modo che respirino cultura” .

Ecco, fin dall’inizio l’annuncio dell’Azzolina è stato accolto con stupore e ironia, dal momento che calcolare l’area di un’aula, tendenzialmente quadrata o rettangolare, non è impresa da titani anzi. Invece, a quanto pare, si è reso necessario un innovativo software.

Le reazioni sul software dell’Azzolina

L’uscita della grillina non poteva certo passare inosservato e sui social, come spesso e volentieri accade, si è scatenata l’ironia, commentando questo “rivoluzionario” software: “Il nuovo rivoluzionario software si chiama AREA. Nel caso di aule rettangolari, si applica una complicata formula: Lato per Lato. Nel caso di aule triangolari (meno probabile) la cosa è più difficile: Base per Altezza, fratto due…” , si legge su Twitter. Ed è solo uno dei tanti, anzi tantissimi cinguettii sul caso. Come per esempio: “#Azzolina: ‘bbiamo creato un software innovativo per calcolare l’area delle classi, delle palestre’. Lato maggiore x lato minore era troppo complicato? Ma soprattutto, non sapevano dell’esistenza di Autocad?” .

La fantasia degli utenti ha dato il via e c’è chi dice di aver progettato un software per sapere esattamente quanti ravioli mettere nel piatto, oppure per calcolare l’altezza delle persone, o ancora capace di dire con precisione che ore sono quando si butta un occhio all’orologio: “Grazie a questa rivoluzionaria idea geniale spero un giorno di diventare sottosegretario all’innovazione…” .

E c’è qualcuno che affonda ulteriormente il colpo: “Avete un #software per contare le idiozie dette dal @Mov5Stelle negli ultimi anni? Questo servirebbe, altro che metri quadrati…” , e: “Ho appena creato un software per misurare le figure di m… della #Azzolina. Credetemi, non esisteva” . In ultimo, la frecciatina all’Azzolina sulla riapertura delle scuole: “Abbiamo creato un software per capire quando riaprire le scuole. Pensate, non c’era. Lo abbiamo chiamato calendario…” .

