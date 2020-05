‘Le belve’ di Castagna e Sgardoli diventa audiolibro

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – ‘Le belve’ di Manlio Castagna e Guido Sgardoli diventa un audiolibro con la voce dell’attore del piccolo e grande schermo Filippo Nigro, tra i protagonisti di serie tv come R.I.S. Delitti imperfetti e Suburra. A meno di una settimana dall’arrivo in libreria, il 12 maggio per Piemme, Emons Audiolibri ha cominciato a registrare l’audiobook della durata di circa 6 ore che uscirà il 9 luglio. E sono già stati venduti i diritti cinematografici.

Romanzo ad altissima tensione, che unisce realistico e paranormale, ‘Le belve’ vede per la prima volta insieme due scrittori tra i più apprezzati della letteratura per ragazzi, Castagna, autore della saga Petradenome e tra gli organizzatori del festival del cinema per ragazzi di Giffoni, e Sgardoli, vincitore di numerosi premi tra cui lo Strega Ragazze e Ragazzi e tre volte l’Andersen.

E’ la storia di una ragazza con un potere extrasensoriale che le fa percepire il Male, di una gita con una classe di liceali di Ferrara sequestrati in un ex sanatorio che nasconde strati di storie maledette, sepolte nei suoi muri fatiscenti. E di tre criminali dilettanti: Lince, Poiana e Rospo che fuggono da una rapina andata male e di un paese di provincia, Tresigallo, sospeso in una terra nebbiosa e silenziosa, e dei fatti occulti che brulicano sotto la sua superficie all’apparenza pacifica. Ci sono animali e uomini che certi fantasmi della mente e la ferocia dei loro aguzzini trasformano in belve. (ANSA).



