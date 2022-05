Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 12 MAG – Avvio pesante per le Borse europee,

preoccupate per l’arrivo della stretta monetaria anche in

Europa, con il primo rialzo dei tassi ora atteso a luglio, e per

l’andamento dell’inflazione, dopo il dato superiore alle attese

dei prezzi al consumo negli Usa. La Borsa di Londra ha aperto in

calo dell’1,9% a 7.208 punti, quella di Parigi cede 2,29% a

6.125 punti mentre Francoforte è partita in calo del 2,29% a

13.512 punti. (ANSA).



