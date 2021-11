Le capriole della storia. Meno reddito di cittadinanza, più soldi ai politici … di Sergio Pizzolante

I 5 stelle, ma non solo, hanno sguazzato, negli ultimi 10 anni nel fango dell’antipolitica.

Per stare comodi, per immergerci tutto il corpo e più corpi, per nuotarci con gusto, il fango l’hanno creato, moltiplicato, sparso dappertutto.

Con una stampa che si è buttata a tuffo.

Mollato quintali, tonnellate, di fango con gli idrovolanti sui palazzi della politica, sui politici.