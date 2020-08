Le città visibili, ‘edizione nata nel lockdown’

(ANSA) – RIMINI, 12 AGO – L’ottava edizione del festival

teatrale e musicale riminese ‘Le città visibili’ è stata

concepita durante il lockdown “e quindi irrimediabilmente si

porta dietro questa esperienza”, afferma la curatrice

dell’evento, Tamara Balducci. Le performance sono previste dal

28 agosto al 6 settembre alla Corte degli Agostiniani. “C’è

nell’espressione degli artisti un grande desiderio di tornare a

fare il proprio mestiere”, aggiunge Balducci.

Tra gli spettacoli, il concerto a fumetti di Alessandro

Baronciani tratta il tema di come uscire dagli attacchi di

panico. ‘L’incidente è chiuso’ della compagnia Menoventi parla

del suicidio di Majakovskij accaduto 90 anni fa. Il viaggio

intrapreso da Pasolini nel ’59 nel Nord Italia viene ripreso dal

punto di vista musicale da Giovanni Truppi in “Viaggio sui

margini dell’Italia”. L’ecologia rientra invece in “Settimo

continente” del Teatro della Ribalta che parla dell’isola di

plastica nell’oceano.

“Quest’anno è costato tantissimo sforzo mettere insieme le

risorse e le energie per fare il festival”, confessa Balducci.

“Alcune realtà tra cui la nostra sono riuscite ad attingere ai

fondi per l’emergenza Covid. Certo è stato un piccolo sostegno

rispetto a quello che è un problema grande. La nostra categoria

fa fatica a riconoscersi e ad allearsi. Però dopo il lockdown

c’è stato un boom di iscrizioni al sindacato. Gli artisti hanno

sentito il bisogno di riconoscersi in una categoria per cercare

di fare qualcosa insieme, e qualcosa è stato ottenuto”. (ANSA).



