Le cose da fare a Rimini dal 5 al 12 aprile 2022

Condividi l'articolo

Ancora una settimana di eventi all’insegna del cinema, della cultura, dello sport e della sostenibilità.

In occasione dei 70 anni dall’uscita di ‘Lo sceicco bianco’, il lungometraggio di esordio di Federico Fellini da regista unico si terrà una giornata di studi venerdì 8 aprile articolato in due sessioni moderate da Roy Menarini (Università di Bologna) e Nicola Bassano (Cineteca di Rimini) e 14 saranno i ricercatori e gli studiosi, provenienti dalle maggiori Università italiane, che si alterneranno sul palco del teatro per uno studio retrospettivo del capolavoro di Fellini precedute da una lezione di Gianfranco Angelucci, storico collaboratore del Maestro riminese. Il 9 aprile, invece, inaugurerà al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica “Fellini tra sogno e realtà: il contributo fotografico di Rodrigo Pais”, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta, mentre lunedì 11 aprile il cinema Fulgor ospita la proiezione del documentario ‘Fellini e l’ombra’. Proseguono anche le proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini.

Per gli appuntamenti dedicati alla cultura, la stagione teatrale di prosa e danza propone ‘Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore’ conUgo Pagliai e Paola Gassman (martedì 12 aprile). Sabato 9 aprile debutta ‘Arte’, uno spettacolo teatrale allestito in una cornice unica come quella offerta dagli spazi del PART – Palazzi dell’arte, con repliche domenica 10, sabato 16, lunedì 18, sabato 23, domenica 24 aprile (ore 17:00). Ideazione e regia di Gianluca Reggiani e interpretato da Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani.

Come di consueto, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum ai Palazzi d’arte contemporanea Part, dalla Domus del Chirurgo al teatro Galli, fino alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga. Per i City Tour di VisitRimini, questa settimana focus su Fellini e sui tesori di Rimini, alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi. Sabato 9 aprile tornano anche gli esclusivi aperitivi al Caffè del Grifone, all’interno del Ridotto del Teatro Galli, mentre tutti week-end di aprile e maggio è possibile concedersi un pic-nic negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano.

Al quartiere fieristico di Rimini, continuano le manifestazioni con la Fiera dedicata all’energia solare e alle sue filiere, SEC Solar Exhibition and Conference by Key Energy, prevista a Rimini dal 6 all’8 aprile.

Da non dimenticare la Runrise Winter Edition, manifestazione ludico – motoria non competitiva, a cui tutti possono partecipare, che si svolgerà sabato 9 aprile con partenza e arrivo dalla Chiesa delle Grazie sul colle di Covignano. Un’occasione per divertirsi e fare beneficienza a favore dei progetti di solidarietà dell’associazione Rimini for Mutoko.

Il tutto in attesa delle festività pasquali che, con il ponte del 25 aprile, quest’anno offrono la possibilità di approfittare di alcuni giorni di vacanza e di due lunghi weekend all’insegna dello sport, della cultura e della musica, a partire dalla data zero del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari a Rimini il 15 aprile e dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che sta per tornare come di consueto nel week-end di Pasqua con una grande edizione.

Ecco gli appuntamenti della settimana:

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

martedì 5 aprile | Felliniana |FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

giovedì 7 aprile “Metti una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi

martedì 12 aprile “Prova d’orchestra”

giovedì 14 aprile “Pari e dispari” (14 aprile) di Sergio Corbucci

L’ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile 2022

Rimini Fiera (Ingresso Sud, Pad. D1), via Emilia 155 – Rimini

SEC Solar Exhibition and Conference by Key Energy

Tre giorni dedicati all’industria dell’energia solare e alle sue filiere, con area espositiva, convegni, incontri e dibattiti.

Il format è innovativo, altamente focalizzato sulle esigenze delle aziende e delle community del solare, per dare risposte concrete a un settore economico che ha la responsabilità di guidare il processo di transizione energetica che sta vivendo il nostro paese, dialogando con le più significative esperienze internazionali.

L’appuntamento è in sinergia e in contemporanea con la seconda edizione di ForumTech, l’evento di formazione e informazione di Italia Solare.

Orario: dalle 9.00 alle 18.30. Ingresso gratuito previa registrazione

Info: 041.2719009 www.keyenergy.it/sec/presentazione

mercoledì 6 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna ‘Meglio al Cinema’ con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Mercoledì 6 aprile alle ore 17:00 e 21:00 proiezione versione originale inglese sottotitolata in italiano del film BELFAST.

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 7 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Opera al Cinema: Cenerentola

In diretta via satellite dall’Operà National de Paris

Cenerentola (Cendrillon) è un’opera di Massanet. E’ una commedia ricca di umorismo, poesia e magia.

Il compositore espone una vena melodica e unisce i vari stili, dal Barocco al fantastico-romantico, attraverso il classicismo viennese e il bel canto rossiniano.

Tarra Eraugh e Anna Stephany debuttano all’Opera di Parigi sotto la direzione di Carlo Rizzi in questa nuova produzione di Mariame Clément, la quale, dopo Hänsel e Gretel nel 2013, è ancora una volta alla scoperta del mondo delle favole.

Ore 19.15 I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

venerdì 8 aprile 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Fellini Open: I 70 anni dello Sceicco Bianco. Il Convegno al Teatro degli Atti

In occasione dei 70 anni dall’uscita del film di Federico Fellini, Lo sceicco bianco, FM – Fellini Museum Rimini e Dipartimento delle Arti – Università di Bologna in collaborazione con Cineteca comunale di Rimini , La Settima Arte – Cinema e Industria, CFC (Culture, Fashion, Communication International Research Centre) organizzano a Rimini una giornata di studi al Teatro degli Atti.

Il convegno è articolato in due sessioni moderate da Roy Menarini (Università di Bologna) e Nicola Bassano (Cineteca di Rimini).

Sono 14 i ricercatori e gli studiosi, provenienti dalle maggiori Università italiane, che si alternano sul palco del Teatro degli Atti nel corso delle due sessioni, precedute da una lezione di Gianfranco Angelucci dal titolo L’invenzione della realtà: Francesco D’Asero (Università Roma Tre), Fabio Melelli (Università per Stranieri di Perugia), Pietro Ammaturo (Università della Basilicata), Emiliano Morreale (Università La Sapienza di Roma), Sara Martin (Università di Parma) e Dorothea Burato (Università di Parma), Gina Annunziata (Accademia di Belle Arti di Napoli), Mirco Melanco (Università di Padova), Andrea Minuz (Università La Sapienza di Roma) e Francesca Cantore (Università La Sapienza di Roma), Elena Gipponi (Università IULM di Milano), Stefania Carpiceci (Università per Stranieri di Siena), Caterina Martino (ricercatrice indipendente), Roy Menarini (Università di Bologna).

Orario: dalle 10.00 alle 17.00 Ingresso gratuito. Il convegno sarà visibile online sulle pagine facebook di Cineteca di Rimini, FM – Fellini Museum e Federico Fellini e sul Canale YouTube della Cineteca di Rimini.

Info: 0541.704494 – 704496 cineteca@comune.rimini.it

8, 13, 20, 22 aprile 2022

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 – Rimini centro storico

Di storia in storia

Letture per bambini con i lettori volontari della Biblioteca Gambalunga che propongono la lettura di storie rivolte ai bambini di varie età al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

La prenotazione è obbligatoria esclusivamente al numero di telefono 0541 704485 (Biblioteca Ragazzi).

Orario: venerdì 8, 22 aprile alle ore 10.15; mercoledì 13, 20 aprile alle ore 16.15

Ingresso gratuito. Info: 0541 704485 biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it

venerdì 8, 15 aprile 2022

Sala della Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 – Rimini centro storico

Guarda, fotografa, disegna

Corso di formazione a cura di Marianna Balducci

La Biblioteca Gambalunga in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17, propone un corso di formazione per educatori, insegnanti e adulti, a cura di Marianna Balducci.

L’illustratrice riminese, che lavora nell’ambito della comunicazione e dell’editoria per bambini e ragazzi, partendo da libri e casi studio, individua insieme ai partecipanti, approcci ed esempi di attività replicabili in classe, sfruttando la fotografia e il disegno come strumenti per pensare prima ancora che per rappresentare. Al termine del corso viene distribuita una bibliografia tematica e rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è attivato al raggiungimento di un numero minimo d’iscritti.

Ore 16.45. Ingresso a pagamento Info: 0541 25357 info@vialedeiciliegi17.it

9, 10, 16, 18, 23, 24 aprile 2022

PART (Sala dell’Arengo), Piazza Cavour, 26 – Rimini centro storico

Arte

Spettacolo teatrale all’interno del nuovo Museo di Arte Contemporanea PART

Uno spettacolo teatrale tratto dal testo ARTE di Yasmina Reza con l’ideazione e la regia di Gianluca Reggiani e interpretato da Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani.

Nella sala dell’Arengo va in scena la pièce dell’attrice e sceneggiatrice francese che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, mettendo in luce quelle ombre che stimolano, più che risposte, ulteriori domande sulla reale qualità e sul valore delle relazioni interpersonali.

Uno spettacolo allestito in una cornice unica come quella offerta dagli spazi del PART.

Ore 17.00. Per ogni replica c’è una disponibilità di 35 posti. E’ necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/arteparte e si accede pagando il biglietto intero di ingresso al Museo Part. Per ogni biglietto d’ingresso verrà consegnato un biglietto omaggio utilizzabile entro il mese successivo. Info: 0541.793879

sabato 9 aprile 2022

Rimini – Covignano

RunRise Winter edition

Torna Runrise, questa volta con la prima Winter edition. La corsa prevede partenza e arrivo al Santuario delle Grazie sul Colle di Covignano. La partenza è prevista per le 15.00 e lungo il percorso sono inseriti 3 punti di interesse storico/turistico. La partecipazione avviene in forma individuale lungo un percorso stradale di circa 6 km, segnalato con cartelli di direzione e dai volontari addetti. Un’occasione di sport e beneficienza a cura di Rimini for Mutoko.

L’iscrizione ha un costo di € 10 ed è possibile iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione recandosi alla partenza dalle ore 13:45. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare i progetti di solidarietà dell’associazione per l’anno 2022.

Orario: partenza alle ore 15. Info: 335 1270914 www.riminiformutoko.it

sabato 9 aprile 2022

Foyer del Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Aperitivo al Teatro Galli

Appuntamento in cui la gastronomia del territorio incontra l’arte e la cultura.

Un esclusivo aperitivo al bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini, dove la contemporaneità convive col fascino del passato e dove è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un’atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Dalle ore 19.00. A pagamento con consentito sino alle ore 20.00

Per info e prenotazioni: 0541 53399 www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/

9, 13, 21, 29 aprile; 1°giugno 2022

Sedi varie, Rimini

Magistra Vitae. Incontri con le storie e la storia. Libri

Rassegna dedicata alla storiografia contemporanea, ideata da Marcello Di Bella all’inizio degli anni Duemila, e riorganizzata in una nuova edizione dall’Istituto storico di Rimini e dalla Biblioteca civica Gambalunga.

Questa prima rassegna è dedicata alla presentazione di libri legati al territorio riminese o ai temi del calendario civile.

Ingresso libero. Info: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/magistra-vitae-incontri-storie-storia-libri

sabato 9 aprile 2022

Palasport Flaminio, via Flamina 28 – Rimini

Olimpiadi della Danza – Città di Rimini

Il progetto è ideato dal ballerino Enkel Zhuti – presidente dell’Associazione FareDanza – per portare la danza nelle scuole, e prevede la collaborazione tra insegnanti, ragazzi, ballerini, insegnanti di danza e coreografi.

Info: www.facebook.com/OlimpiadiDanza

Domenica 10 e 24 aprile 2022

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162

Colazione & Film al Fulgor

Proiezione mattutina dei grandi classici con colazione nell’elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.

Domenica 10 aprile è la volta dei film IL GRANDE DITTATORE, di Charles Chaplin e QUANDO ERAVAMO RE, di Leon Gast.

Domenica 24 aprile viene proiettato il film di Hayao Miyazaki, NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO.

Orario: dalle ore 10:00 Colazione, dalle ore 10:30 Proiezione

Ingresso a pagamento. I biglietti in prevendita possono essere acquistati alla biglietteria del cinema e on line su www.liveticket.it/cinemafulgor

domenica 10 aprile 2022

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 – Rimini zona porto canale

Club Nautico: 5° Memorial Filiberto Sammarini

Su delega della Federazione Italiana Vela, il Club Nautico propone il “Trofeo Memorial Filiberto Sammarini”, giunto alla sua 5° edizione, una regata d’altura alla quale sono ammesse le classi monotipo, Open, Orc, Sciarrelli, Vele Bianche.

Il trofeo è dedicato alla memoria di Filiberto Sammarini, grande sportivo e amante del mare prematuramente scomparso nel 2015. Orario: ore 10.30 Skipper Meeting – ore 12.00 segnale di avviso prima prova. Info: 0541.26520 cnrimini@cnrimini.com

domenica 10 aprile 2022

via IV novembre, piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto, Rimini centro storico

Fiera della domenica di Primavera

Mercatino in centro storico

Ogni anno la domenica prima di Pasqua, nel centro di Rimini, si svolge la Fiera di Primavera, una fiera di commercio non alimentare in cui è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini.

Dalle ore 9.00

Lunedì 11 aprile 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Fellini e l’ombra

Il lato oscuro del più luminoso genio del nostro cinema

Regia di Catherine McGilvray

Un ritratto inedito di Fellini attraverso il suo rapporto con i sogni e la psicanalisi. Presentato a Venezia nelle Giornate degli Autori 2021, il film punta la lente sul rapporto tra il regista e il suo mitico analista, il dottor Ernst Bernhard, pioniere dell’analisi junghiana in Italia. Un racconto che mescola docufiction, testimonianze, documenti rari, filmati d’archivio e animazioni ispirate a quel lascito straordinario che è il Libro dei Sogni di Fellini. A seguire conversazione con la regista e Ugo Amati, psicoanalista e scrittore. Ore 21.00 Ingresso 8 euro, 5 euro studenti. I biglietti in prevendita possono essere acquistati alla biglietteria del cinema e on line su www.liveticket.it/cinemafulgor Info: 0541 709545 – info@cinemafulgor.com

da lunedì 11 a mercoledì 13 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema – Tintoretto. L’artista che uccise la pittura

Nell’ambito della Rassegna La Grande Arte al Cinema, viene proiettato il docu-film dal titolo TINTORETTO. L’artista che uccise la pittura, con focus sull’innovazione da lui rappresentata nel campo della pittura.

Tintoretto, il grande artefice del Rinascimento italiano, ha segnato in maniera profonda il volto artistico della città lagunare. Pittore irrequieto, era capace di sbalordire i suoi committenti con trovate sorprendenti, anche grazie alla gran velocita con cui eseguiva le sue opere. Le innovazioni tecniche della sua pittura hanno esercitato un’influenza profonda e costante sulla storia dell’arte. La cerchia dei suoi ammiratori va da Peter Paul Rubens e El Greco fino a Max Beckmann e Jackson Pollock; Tintoretto ha lasciato nelle loro opere tracce tangibili.

Orario: lunedì 11 aprile alle ore 21.00; martedì 12 aprile alle ore 17.00; mercoledì 13 aprile alle ore 17.00 e alle ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 12 aprile 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Babilonia Teatri inquadra il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva, rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Questa nuova versione di Romeo e Giulietta si concentra completamente sui protagonisti della vicenda.

Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano la Gassman e Pagliai, coppia da più di cinquant’anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche.

I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l’intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendo gli spettatori a empatizzare con gli attori sulla scena. L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio amore e morte su cui si basa il capolavoro rimane presente.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

martedì 12 e 26 aprile 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La montagna al cinema

Rassegna cinematografica con il Patrocinio del CAI

Una nuova rassegna focalizzata sul rapporto fra la settima arte e la montagna che permette agli spettatori di immergersi in scenari naturalistici ed emozionarsi attraverso narrazioni di avventure.

Martedì 12 aprile è la volta di THE NAKED MOUNTAIN, regia: Alex Txikon.

Ultimo appuntamento della rassegna, martedì 26 aprile, con il documentario THE LAST MOUNTAIN, regia di Dariusz Za?uski. Ore 21. Ingresso a pagamento Info 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 12 aprile 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Flexus. E per questo io resisto

Spettacolo nell’ambito delle iniziative del Giorno della Memoria

Un evento di e con Alessia Canducci a cura di Alcantara Teatro, nell’ambito della rassegna di teatro ragazzi ‘Nuove generazioni. Il Novellino’. Uno spettacolo tra passato e presente per raccontare le storie di adolescenti travolti dalla Shoah, attraverso libri, racconti, diari, musiche e canzoni. L’evento fa parte delle iniziative legate al Giorno della Memoria. Età consigliata: 11-14 anni.

Ore 10. Ingresso a pagamento. Biglietto ingresso alunni € 5,00 – gratuito per gli Insegnanti

Info: 333.566 2609; 0541.727773 amministrazione@alcantarateatroragazzi.it

Ogni domenica fino al 24 aprile 2022

piazza Pascoli – Viserba Rimini

BookCrossing a Viserba

Lascia un libro, prendi un libro. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Uno spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Qui, chi lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l’occasione, in piazza a Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com

tutti i sabati e domeniche di aprile e maggio 2022 tranne 7 e 8 maggio

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull’Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pic-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano.

Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l’orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo.

Per info e prenotazioni vedi sito di riferimento: www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic. Info: 0541 53399

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

da sabato 9 aprile a domenica 8 maggio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Fellini Open. Fellini tra sogno e realtà: Il contributo fotografico di Rodrigo Pais

Il 9 aprile, inaugura al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica “Fellini tra sogno e realtà: il contributo fotografico di Rodrigo Pais”, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta. La serie d’immagini che compone la mostra testimonia alcuni passaggi importanti nella carriera artistica di Federico Fellini: Rodrigo Pais lo ritrae in strada, in occasioni pubbliche, nelle interviste, anteprime e premiazioni. Una sezione della mostra è dedicata agli eventi che hanno ispirato o che sono stati ispirati dal film La dolce vita.

Orario: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00

Ingresso a pagamento compreso nel percorso di FM – Fellini Museum. Solo al Palazzo del Fulgor 3 €

Info: 0541 793781 – 793872 (biglietteria) museofellini@comune.rimini.it – cineteca@comune.rimini.it

Fino al 25 aprile 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it

Fino a sabato 16 aprile 2022

Galleria dell’Immagine, via Gambalunga, 26 – Rimini Centro Storico

Aprirsi un varco

Mostra delle opere dell’artista riminese Luca Scarpellini

Una retrospettiva dedicata all’artista riminese Luca Scarpellini, recentemente scomparso.

In esposizione le sue opere prodotte nel periodo che va dagli anni ‘80 (anni in cui l’artista iniziò la sua ricerca) agli anni ‘90, periodo quest’ultimo in cui il lavoro di Scarpellini maturò: opere in gesso, resine e oggetti.

La ricerca dell’artista nasce tra gli studi artistici e la bottega artigiana del padre. Sono opere quelle di Luca che si lasciano guardare senza mai stancare lo sguardo. Oggetti, trame e colori in perfetto equilibrio compositivo. Una particolare attenzione dedicata all’utilizzo del colore. A causa di un disturbo alla vista, il pittore aveva una percezione del cromatismo imprecisa. Malgrado questo riusciva, dosando i suoi materiali a creare delle composizioni in grado di soddisfare lo sguardo.

Orario: giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Ingresso libero. Info: 0541 704416 musei@comune.rimini.it

fino a giovedì 30 giugno 2022

Enoteca Quattrocento, via Battarra, 17 – Rimini centro storico

Inside people

Mostra fotografica di Dino Morri

L’Enoteca Quattrocento ospita una mostra d’arte dal titolo “Inside People”: un’esposizione di circa una settantina di fotografie del riminese Dino Morri?, artista che scatta foto, disegna e dipinge per passione.

La mostra è costituita da scatti evocativi che immortalano i personaggi incontrati nei viaggi tra la Romagna e il sud est asiatico dall’autore, che sarà presente all’inaugurazione per raccontare le storie legate a ogni immagine.

Orario: dalle 18.00 fino a tarda sera. Ingresso gratuito. Info: 349 5320349

Fino a venerdì 30 settembre 2022

Palacongressi (Spazio Convivio), via della Fiera 23/D – Rimini

PERL_ARTE – Le mostre al Palacongressi di Rimini

Mostra fotografica di Davide Conti allo spazio Convivio

Davide Conti, fotografo visionario o, come ama definirsi, “modern painter irregolare”, espone le sue opere allo Spazio Convivio del Palacongressi, con un messaggio che trae ispirazione dal concetto di coraggio.

Le immagini di Conti si ispirano all’arte, alla mitologia e alla cultura shibari, in una costante contaminazione tra pittura, arti figurative, graphic design e fotografia. Immagini caratterizzate da una rappresentazione spregiudicata ed allegorica della figura umana, dominata da colori intensi come il rosso e il viola e contrastanti come il bianco e il nero.

Opere che nascondono mille rimandi culturali ed emozionali e che si prestano a molteplici interpretazioni, in un gioco infinito tra il pubblico e l’autore.

La mostra dell’artista bolognese rientra nel progetto PERL_ARTE – Le mostre del Palacongressi di Rimini, che Italian Exhibition Group promuove in collaborazione con Art Preview, Augeo Art Space ed il gallerista riminese Matteo Sormani.

?Lo spazio Convivio e l’esposizione sono aperti e attivi in occasione degli eventi che si svolgono al Palacongressi.

Orario: visitabile su prenotazione. Info: 0541 711500

da sabato 2 aprile a sabato 7 maggio 2022

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

E’ per sempre – Mostra di Mara Fabbro e Alberto Pasqual

Il Centro per l’arte contemporanea Augeo Art Space ospita le opere di due artisti friulani, tra i più rappresentativi della ricerca d’arte contemporanea: Mara Fabbro e Alberto Pasqual. Con la curatela di Matteo Sormani, la mostra interpella la categoria del Tempo e in particolare quella della durata, che ha valore positivo e necessario in ambito culturale, ma che diventa negativo nel caso delle plastiche, pericolose perché indeperibili e dannose nel momento in cui vengono disperse nell’ambiente, testimoniando l’urgenza di pensare ad un futuro diverso, in cui lo stile di vita sia attento alla cultura, al presente e al futuro, e quindi anche alle problematiche ambientali. Per entrambi gli artisti, Mara Fabbro e Alberto Pasqual, il Tempo conserva e non dimentica, lo fa nell’intero arco della sua durata, a partire dal passato che è la fonte indispensabile cui attingere per vivere consapevolmente e per progettare anche artisticamente un futuro vitale.

In occasione della mostra verrà presentato il prototipo di BeAPart, una soluzione allestitiva, che guarda alla sostenibilità e all’economia circolare.

Orario: dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero

Info: 0541 53720 info@augeo.it

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i sabati e le domeniche 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

10, 18, 24 e 30 aprile 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Orario: 10, 18, 24 aprile alle ore 11.00, mentre sabato 30 alle ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche e il week end di Pasqua – 16, 17, 18 aprile e il 25 aprile 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ogni ultimo sabato del mese

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it

Dal 18 febbraio, tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un’importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l’albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

E’ possibile visitare i saloni storici del Grand Hotel e al contempo prenotare una ‘Colazione con Federico’ dalle 07:00 alle 11:00 (ultimo ingresso ore 10:00) per gustare una colazione a cinque stelle con proposte dolci e salate preparate ogni giorno dai Pastry Chef. Per prenotazioni.

sabato 9 e domenica 10 aprile 2022

Rimini, Luogo di Incontro: Visitor Center Rimini c.so d’Augusto 235

Rimini City Tour

Partendo dal Visitor Center della Rimini Romana si va alla scoperta dell’antica Ariminum e non solo, con visite guidate a tema. Sabato 9 e 16 aprile: Speciale Primavera. Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/305930-rimini-city-tour-speciale-primavera Ore 15:30.

Domenica 10 aprile un city tour dedicato a Fellini. Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano A pagamento. Ore 10.30.

Possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour. Info: 0541.53399

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399 Info: www.riminiturismo.it