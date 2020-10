Le eccellenze della filiera a Fieravicola 2021

L’edizione 2021 di Fieravicola si terrà nel quartiere fieristico di Rimini dal 4 al 6 maggio del prossimo anno.

Al centro della manifestazione saranno le eccellenze della filiera avicola in tutti i suoi segmenti, una convegnistica con focus su tematiche come la sostenibilità e il benessere animale, una agenda di incontri b2b con buyer esteri che gli espositori potranno fissare preventivamente.

Nell’ottica dell’internazionalizzazione i paesi target individuati per creare nuove opportunità di business sia per le tecnologie sia per il prodotto finito, sono Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Danimarca e Svezia, i paesi dell’Est Europa, la Russia e il Nord Africa. E proprio a questi ultimi – Russia e Nordafrica – sono rivolte le prime presentazioni internazionali di Fieravicola, realizzate da Cesena Fiera in collaborazione con Ice. Due gli appuntamenti pubblici via web previsti a fine novembre: il primo coinvolgerà i paesi Nordafricani di lingua francofona, la seconda presentazione è rivolta alla Russia. In entrambe le occasioni verranno invitati a partecipare imprenditori della filiera avicola, associazioni di settore, esponenti del mondo istituzionale. (ANSA).



