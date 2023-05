Le fake-news diffuse dai pregiudizi, non dai motori di ricerca

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Sono i pregiudizi umani, più che gli

algoritmi, a far cadere nelle fake news: lo indica l’analisi del

comportamento di alcuni volontari sul motore di ricerca di

Google durante due campagne politiche americane. Guidata da

Ronald Robertson, dell’Università di Stanford, la ricerca è

pubblicata sulla rivista Nature.

“Lo studio conferma quel che emerge già da alcuni anni,

ossia mette in dubbio l’impatto degli algoritmi nella produzione

delle cosiddette echo chamber e nel produrre polarizzazione”, ha

detto all’ANSA Tomasso Caselli, dell’Università di Groningen.

Note come luoghi virtuali e metaforici in cui tendono ad

aggregarsi le persone che condividono idee simili e informazioni

di parte, le echo chamber sono spesso al centro anche del

dibattito politico perché considerate vere e proprie incubatrici

di disinformazione.

Per alcuni anni si è ritenuto che gli algoritmi usati dai

motori di ricerca e dai social fossero in qualche modo i

responsabili di questo fenomeno, noto anche ‘filter bubble’,

secondo cui gli utenti sono passivamente guidati dalla

personalizzazione dei contenuti offerti dagli algoritmi. Adesso “sembra che il potere di questi algoritmi sia in realtà meno

forte di quel che si riteneva qualche anno fa”, ha aggiunto

Caselli. Per misurarne il potere i ricercatori si sono

concentrati su un gruppo di volontari di cui è stato possibile

monitorare il comportamento online, in particolare nelle

ricerche fatte con Google durante le ultime due campagne

elettorali. I risultati hanno evidenziato la neutralità

dell’algoritmo, ossia non ha la predisposizione a mostrare

contenuti che in qualche modo vadano a dare conferma dei

pregiudizi iniziali. Erano invece gli utenti stessi a cercare

notizie a conferma dei propri pregiudizi, rafforzando

ulteriormente la propria posizione polarizzata.

“Ovviamente non è facile arrivare a risposte conclusive di

nessun tipo, gli elementi sono molti e questo studio – ha

concluso il ricercatore italiano – si riferisce alle ricerche

con Google, mentre conosciamo quasi nulla degli algoritmi usati

nei social. La polarizzazione è un fenomeno molto più complesso

di quel che a volte si dice”. (ANSA).



