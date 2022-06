Le foto della guerra in Ucraina a Palazzo Vecchio

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 24 GIU – Arriva a Firenze, a Palazzo

Vecchio, la mostra ‘La primavera di Kiev: Nft per l’Ucraina: il

conflitto russo-ucraino è raccontato attraverso 90 istantanee

del fotografo Niccolò Celesti, di cui tre diventeranno

non-fungible token (Nft) a scopo di beneficenza, e un video

documentario di cinque minuti. L’evento nasce dall’iniziativa di

Innov Art di Trefoloni Associati, agenzia di comunicazione

integrata attiva da oltre quindici anni, con la copromozione del

Comune di Firenze: il ricavato della vendita delle opere Nft

sarà devoluto alla raccolta fondi “Firenze per Kiev”

(https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/~mia-donazione). La

mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 30 giugno (in

orario 10-18).

Le immagini raccontano in cinque capitoli con circa 20

istantanee ciascuno la fuga, la guerra, i soldati, i bunker e i

ritratti raccolti da Celesti. In aggiunta, altri tre scatti

saranno venduti sotto forma di token non fungibili (Nft)

realizzati da Innov Art, avvalendosi della blockchain: per

acquistarli, basterà collegarsi alla pagina e-commerce dedicata

su Innovart.it ed effettuare la transazione con un sistema di

gestione pagamenti convenzionale, oppure con il proprio cripto

wallet. (ANSA).



