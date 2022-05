Le Frecce Tricolori pronte a tornare sui cieli di Punta Marina. E quest’anno arrivano anche le mongolfiere

Condividi l'articolo

L’arrivo a Marina di Ravenna della nave “San Marco” segnerà l’avvio del fine settimana dedicato al “Tricolore Air Show”, che culminerà nella manifestazione aerea in programma domenica 19 giugno lungo il litorale di Punta Marina e che si concluderà con l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale “Frecce Tricolori”.

La manifestazione è organizzata dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, in collaborazione con il Comune di Ravenna.

La nave della Marina Militare sarà aperta al pubblico per tutto il week end mentre a Punta Marina sarà possibile visitare gli stand informativi e dimostrativi delle forze armate e delle forze di polizia che, unitamente ad una presenza commerciale (oggettistica, street food, araldica, accessori, ecc.), intratterranno fino a tarda ora il numeroso pubblico atteso anche per l’edizione di quest’anno.

L’edizione 2022 porta con sé una novità: la presenza di due mongolfiere con possibilità di voli vincolati nella mattinata del sabato e della domenica e voli vincolati notturni nella serata del sabato. Sarà infatti possibile sollevarsi da terra per qualche centinaio di metri per apprezzare la bellezza del litorale ravennate, di giorno e di sera, riscoprendo il fascino di un aeromobile che da oltre trecento anni naviga i nostri cieli.

Appuntamento quindi a Punta Marina Terme il 18 e 19 giugno, per assistere ad uno dei più importanti air show organizzati in Italia per il 2022, che dà il benvenuto all’arrivo della stagione estiva e che vedrà, tra l’altro, protagonisti aerei ed elicotteri, paracadutisti e altre unità, grazie al prezioso supporto di tutte le forze armate e di polizia.

Il programma dell’iniziativa, in corso di definizione, sarà svelato nei prossimi giorni.

Claudia Graziani

Ufficio Stampa e Comunicazione