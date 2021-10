Le Leghe europee a Milano per workshop e assemblea generale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Intensa giornata di lavoro per i

rappresentanti delle Leghe di calcio europee, arrivati a Milano

in vista dell’Assemblea Generale dell’European Leagues che si

terrà domani. Oggi pomeriggio i 90 delegati hanno potuto

visitare ed apprezzare il nuovo International Broadcast Centre

della Lega Serie A a Lissone, dove si sono poi fermati per

partecipare ad un workshop incentrato sui format delle

competizioni e sui calendari delle partite.

Durante il meeting è intervenuto il Fifa Chief of Global

Football Development, Arsene Wenger, collegatosi da Doha per un

confronto sulle proposte FIFA per le finestre di calendario

internazionale. Queste tematiche saranno approfondite domani

mattina durante l’Assemblea Generale, nella quale si discuterà

anche di financial fair play, diritti televisivi, Social

Dialogue e governance. “E’ un onore oltre che un piacere

ospitare questa due giorni di lavoro – ha detto l’amministratore

delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – Abbiamo trattato

argomenti fondamentali per il futuro prossimo del calcio,

rivendicando l’importanza dei campionati nazionali rispetto ai

nuovi progetti della Fifa. Domani in conferenza stampa avremo

modo di illustrare ai media la posizione emersa durante

l’Assemblea Generale, organizzata per la prima volta a Milano

dalla nostra Lega”. (ANSA).



