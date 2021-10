Le novelle del Keepsake della Shelley in prima edizione italiana

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 27 OTT – MARY SHELLEY, LE NOVELLE DEL KEEPSAKE

(ROBIN EDIZIONI, PP 480, EURO 19). Quindici racconti, nei quali

Mary Shelley mette in scena una donna nuova, diversa, che tenta

di svincolarsi dalle strettoie di una visione patriarcale, a

volte riuscendoci soltanto con la morte, pubblicati su uno dei

più apprezzati annuari letterari, il Keepsake, sui quali

l’autrice di Frankenstein scrisse tra il 1828 e il 1838, escono

il 4 novembre in prima edizione italiana. Il libro, ‘Le novelle

del Keepsake’, pubblicato da Robin Edizioni, è a cura di

Annalisa Volpone e illustrato con le incisioni originali.

Ogni volume del Keepsake, che veniva offerto come strenna

natalizia alle giovani della borghesia medio-alta, era un

oggetto di cui fare sfoggio, un dettaglio di stile. Rivolto a un

pubblico soprattutto di donne, fu considerato una pubblicazione

minore, ma vi contribuirono autori come Southey e Wordsworth,

Coleridge e Scott. Pur costretta in uno spazio “troppo esiguo”,

la Shelley affida alle pagine del Keepsake i tormenti, le gioie

svanite, il suo amore travolgente per il compagno di vita Percy

B. Shelley. I racconti si snodano tra la campagna inglese e i

paesaggi esotici della Grecia e soprattutto dell’Italia, il

paese più amato. Italiani gli scenari più incantevoli e italiane

le parole, quando il lessico si fa più intimo e privato. Della

potenza distruttiva e creatrice messa in scena in Frankenstein

qui restano le macerie, il richiamo al soprannaturale di alcuni

racconti, il tentativo di sconfiggere la morte del corpo, ma

soprattutto della coscienza e dei ricordi che essa custodisce:

il più audace e sublime dei desideri. (ANSA).



