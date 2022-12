Le piroette di Travaglio, gli insulti della Fornero e i fan di Soumahoro: il podio dei peggiori

Condividi l'articolo

Non c’è che dire: la saga dei Soumahoro è un vero spasso! E sì che pensavamo di aver già visto (e letto) tutto il peggio che poteva venire fuori. E invece anche questa settimana si è arricchita di nuovi scandali, colpi di scena, teatrini televisivi, psicodrammi degli ultrà dell’immigrazione senza freni. Un vero delirio. E pure divertente, se non fosse che questi paladini dell’accoglienza hanno speculato per anni su quei poveracci che dicevano di voler aiutare: gli immigrati. Ogni giorno ne spunta fuori una: gli stipendi non pagati, i buchi nei conti, le minacce ai braccianti… e pensare che a sinistra andavano tutti matti per Mister Stivali di Gomma.

Ma evitiamo spoiler. Partiamo dalla coda: questa settimana, al terzo posto del podio dei peggiori, troviamo l’avvocato di Giuseppe Conte: Marco Travaglio. Nei giorni scorsi, nel bel mezzo della violentissima polemica sul strage di Ischia, ha difeso a spada tratta il leader dei Cinque Stelle ignorando la questione del condono. Condono che, guarda un po’, fu voluto, firmato e infilato nel decreto Genova proprio dall’allora presidente del Consiglio. Oggi il direttore del Fatto Quotidiano fa finta di nulla ma, ai tempi del Conte 1, attaccò pesantemente il governo gialloverde. Che cambio di passo! Che piroetta! Manco fosse un ballerino di danza classica!

Al secondo posto invece troviamo Elsa Fornero. Ve la ricordate, vero? E come si possono dimenticare i lacrimoni in conferenza stampa con l’allora premier Mario Monti mentre i due annunciavano la stangata sui pensionati. Nei giorni scorsi si è messa a sparare ad alzo zero contro gli elettori di destra. Per l’ex ministro “chi è di destra ha delle colpe”. Quali siano, non l’ha spiegato. Ma le hanno: una sorta di peccato originale. Avanti di questo passo, presto o tardi, se ne usciranno dicendo che chi è di destra è malato e va curato.

E veniamo al primo posto del podio! Questa settimana è affollatissimo. Ci vuole un premio per tutto l’esercito progressista che per mesi ha osannato Aboubakar Soumahoro e il suo modello di accoglienza. Basta rispolverare una vecchia copertina dell’Espresso per avere la misura dell’abbaglio preso dalla sinistra. E che dire dei selfie trionfanti con Roberto Saviano e Marco Damilano? E Laura Boldrini in prima linea a consegnare un premio come migliore imprenditrice straniera a Marie Therese Mukamitsindo, la suocera oggi indagata per truffa aggravata e false fatturazioni. Noi rimaniamo garantisti, ma che tranvata per i paladini dell’accoglienza. Non vorremmo certo essere nei loro panni. E dire che avrebbero dovuto imparare qualcosa da Mimmo Lucano e Mafia Capitale: ogni volta che si indaga nel business dell’accoglienza, si trova del marcio. E quel marcio è sempre rosso di colore.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte