Le Principesse Disney ambasciatrici di gentilezza in 14 storie

Condividi l'articolo









DISNEY NOI PRINCIPESSE SEMPRE, STORIE DI CORAGGIO E GENTILEZZA’ (GIUNTI, PP 272, EURO 14,90)

Le Principesse Disney sono ambasciatrici di coraggio e gentilezza, propongono messaggi come la lotta al bullismo, l’attenzione alla diversità e la resilienza nel nuovo volume Disney ‘Storie di Coraggio e Gentilezza’, una raccolta di 14 racconti, pubblicata da Giunti, che viene rilanciata in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gentilezza del 13 novembre 2021. A supporto del lancio è prevista anche una campagna digital sui canali social Giunti e Disney Italia.

Il volume, pensato per ispirare atti di gentilezza e coraggio nei bambini di tutto il mondo, arriva aggiornato e rivisto, sulla scia del grande successo riscontrato dalla versione digitale dello scorso maggio, in occasione del lancio della campagna globale “Noi Principesse Sempre”. La raccolta è arricchita da illustrazioni create da artisti di tutto il mondo.

Ed ecco Cenerentola che grazie alla sua gentilezza riesce a contrastare gli atti di bullismo compiuti verso di lei dalle perfide sorellastre. Belle che si confronta con la diversità culturale e Pocahontas che aiuterà a superare alcuni stereotipi di genere. Ogni principessa è protagonista di un racconto che mette in luce una sua caratteristica particolare, riassunta nell’introduzione della storia a lei dedicata.

Al termine di ogni racconto il lettore è invitato a riflettere sul messaggio trasmesso attraverso una domanda che lo sprona all’azione. Inoltre ogni protagonista è presentata con un breve identikit che descrive la sua personalità e le sue passioni. “Attraverso i racconti, le Principesse Disney consegnano ai più piccoli un messaggio importante: avere rispetto, dimostrare solidarietà ed empatia, sono alla base di ogni sana relazione. E mai come oggi, essere gentili verso il prossimo è un atto di estremo coraggio” dice Veronica Di Lisio, direttore Divisione Disney Libri per Giunti.

La gentilezza è considerata la qualità più importante per l’85% dei genitori italiani e per il 92% è importante vivere la vita con coraggio. Lo dice una ricerca che approfondisce il tema della percezione della gentilezza e del coraggio in cinque Paesi europei, tra cui l’Italia, commissionata da Disney alla società di ricerca indipendente Fly Research a supporto della campagna ‘Noi Principesse Sempre’. Dall’indagine emerge anche che l’88% dei genitori italiani è convinto che ognuno di noi possa giocare un ruolo importante per rendere il mondo un posto più gentile.

Inoltre, la gentilezza è una qualità che il 77% dei genitori italiani con figli piccoli ha visto emergere notevolmente nei propri bambini nel corso dell’ultimo anno. Il 78% è concorde nell’affermare che le Principesse Disney rappresentano degli esempi positivi per i più piccoli, e, secondo i bambini italiani, trattare gli altri in modo gentile è la qualità più importante per comportarsi bene ( il 53%), seguita dall’essere onesti (il 51%) e dall’essere un buon amico (il 42%). “Insegnare ai bambini l’importanza di qualità come la gentilezza e il coraggio fin dalla più tenera età è importante tanto quanto insegnare loro la matematica, le scienze o lo sport” afferma la psicologa infantile britannica Laverne Antrobus.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte