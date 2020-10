Le Regioni si ribellano a Conte: scontro totale sul nuovo Dpcm

Le Regioni alzano la voce e si oppongono fortemente alle nuove misure inserite nella bozza del nuovo Dpcm. Troppe restrizioni estese sull’intero Paese rischiano di provocare danni incalcolabili alle attività colpite: è nata da questa convinzione la lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia mediante cui i governatori esprimono tutti i loro dubbi in merito e chiedono dunque di ripensare alle strette paventate. Viene inoltre chiesto di inserite nel prossimo decreto l’impegno a riconoscere ristori adeguati ai settori più colpiti dalle restrizioni adottate per fronteggiare la seconda ondata del Coronavirus, magari attraverso l’attivazione di specifici tavoli di confronto con i Ministeri competenti.

L’auspicio dei presidenti è quello di evitare uno stop generalizzato su tutto il territorio nazionale. Al punto uno viene chiesta l’estensione della didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori e per le università; al secondo punto invece si sollecita l’esecutivo a destinare i tamponi (molecolari o antigenici) solamente ai sintomatici e ai contatti stretti (familiari e conviventi) su valutazione dei Dipartimenti di prevenzione, “ al fine di rendere sostenibile il lavoro delle Asl/Regioni in tempo di emergenza riducendo il carico di lavoro dovuto alle difficoltà nel contact tracing “. E sostengono che andrebbe riservata la telefonata giornaliera per i soggetti in isolamento o quarantena “ a specifici casi su valutazione dell’operatore di sanità pubblica “.

Le richieste delle Regioni

Al terzo punto viene toccata la delicatissima questione di bar e ristoranti: la bozza prevede la chiusura alle ore 18 e la serrata totale la domenica e i giorni festivi. La richiesta dei governatori è più soft: ristoranti chiusi alle ore 23 con il solo servizio al tavolo; per i bar prevedere la chiusura alle ore 20, “ a eccezione degli esercizi che possono garantire il servizio al tavolo “; eliminare l’obbligo di chiusura domenicale. Al punto quattro la conferenza delle Regioni chiede di lasciare aperti gli impianti nei comprensori sciistici, finiti nella stretta. Nel quinto e ultimo punto si chiede di prevedere nel fine settimana la chiusura dei centri commerciali, con eccezione di alimentari e farmacie. “ Si sottopone, inoltre, all’attenzione del governo, la necessità di valutare le chiusure relative a palestre, piscine, centri sportivi, cinema, teatri etc., anche valutando i dati epidemiologici di riferimento “, si legge.

Acciughe liguri nel centro storico di #Genova. Non smettiamo di sostenere i nostri ristoratori: con prudenza e attenzione ce la faremo, forza! pic.twitter.com/V5gryor7oo — Giovanni Toti (@GiovanniToti) October 24, 2020