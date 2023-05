Le sette amazzoni in corsa per la Palma d’oro

Condividi l'articolo

Sette su ventuno, esattamente un terzo. È il numero delle registe in corsa per la Palma d’oro alla 76/a edizione del Festival di Cannes (16-27 maggio). Solo l’anno scorso le registe in corsa per la Palma d’Oro, su un totale di 21 film, erano solo 4.

In corsa c’è LE RETOUR di Catherine Corsini con protagonista la quarantenne Kheìdidja, che lavora per una ricca famiglia parigina prendendosi cura dei bambini durante un’estate in Corsica. È l’occasione per lei e le sue figlie, Jessica e Farah, di tornare sull’isola che hanno lasciato quindici anni prima in circostanze tragiche.

Justine Triet porterà invece sulla Croisette ANATOMIE D’UNE CHUTE con Sandra Hüller, Swann Arlaud e Samuel Theis. Sandra è una scrittrice tedesca che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, le indagini non possono determinare se si tratti di suicidio o meno.

L’ÉTÉ DERNIER vede il ritorno dietro la macchina da presa di Catherine Breillat. Protagonista Anne (Lea Brucker), brillante avvocata che vive con suo marito Pierre e le loro figlie. Anne intraprende gradualmente una relazione appassionata con Theo, figlio 17enne di Pierre da un precedente matrimonio, mettendo in pericolo la sua carriera e la sua vita familiare.

OLFA’S DAUGHTERS della tunisina Kaother Ben Hania racconta la vita di Olfa, madre tunisina di quattro figlie, che vede due radicalizzarsi, fuggire di casa e unirsi a Daesh in Libia.

CLUB ZERO diretto dalla regista austriaca Jessica Hausner è ambientato in un liceo privato internazionale d’élite. Qui Miss Novak (Mia Wasikowska) entra a far parte dell’istituto e introduce un innovativo corso di alimentazione consapevole basato sulla restrizione: ovvero minor assunzione di cibo porta a una vita più salutare.

BANEL ET ADAMA è l’opera prima della senegalese-francese Ramata-Toulaye Sy. Banel e Adama vivono in un villaggio remoto nel nord del Senegal e si amano. Sanno solo questo e per loro al di fuori di questo non esiste nulla.

Sul fronte Italia c’è LA CHIMERA, il nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher e ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei tombaroli.

