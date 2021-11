Lea Garofalo: Milano la ricorda con una fiaccolata

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 24 NOV – A dodici anni dalla sua morte la

città di Milano ricorda Lea Garofalo, la testimone di giustizia

sequestrata e uccisa dal suo ex compagno e dalla ‘ndrangheta

dopo che aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia e

collaborare con i magistrati. Il suo corpo fu sciolto nell’acido

in un terreno a San Fruttuoso, vicino a Monza.

Il coordinamento milanese di Libera, insieme al Comune di

Milano e al Presidio di Libera “Lea Garofalo” ha organizzato una

fiaccolata in sua memoria dall’Arco della Pace fino a viale

Montello, nel giardino antistante alla casa dove Lea Garofalo ha

vissuto, uno spazio un tempo degradato e oggi recuperato alla

vita sociale e intitolato alla sua memoria.

“Milano, la città che Lea scelse fuggendo dalla Calabria, ha

il dovere di ricordare chi è stata vittima due volte: della

mafia e della violenza contro le donne – ha sottolineato

l’assessore ai Servizi Civici e Generali de Comune di Milano,

Gaia Romani -. A distanza di dodici anni, la sua eredità

continua a essere un monito per le istituzioni e un esempio per

tante donne che trovano la forza di ribellarsi e liberarsi

dall’oppressione mafiosa. Dodici anni dopo il suo sorriso è più

vivo che mai, in quello di sua figlia Denise, a cui va il nostro

affetto, e soprattutto nel nostro impegno contro ogni forma di

crimine organizzato e a difesa della legalità”. (ANSA).



