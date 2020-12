LeBron James ‘Sportsperson’ dell’anno di Sport Illustrated

(ANSA-AFP) – NEW YORK, 07 DIC – Il campione della Nba LeBron

James, i vincitori del Super Bowl Patrick Mahomes e Laurent

Duvernay-Tardif, la tennista giapponese Naomi Osaka e la

campionessa di Wnba Breanna Stewart sono stati premiati dalla

rivista statunitense Sports Illustrated per il loro attivismo

fuori campo. Come ‘Sportsperson of the Year’, nel 2020 i cinque

premiati “sono stati campioni in tutti i sensi, dentro e fuori

dal campo”, conquistando titoli e trofei sportivi ma

impegnandosi in prima linea anche nelle battaglie contro le

disuguaglianze, le ingiustizie sociali, la crisi sanitaria.

(ANSA-AFP).



