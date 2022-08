Lecce: Baroni, con l’Inter parte un’avventura meravigliosa

Condividi l'articolo

(ANSA) – LECCE, 12 AGO – Parte domani l’avventura numero 17

del Lecce in Serie A. Marco Baroni, tecnico dei giallorossi,

presenta così la gara contro l’Inter. “Nella misura in cui

stiamo affrontando una partita affascinante stiamo bene, con il

nostro pubblico che per noi dovrà rappresentare la nostra forza

– dice Baroni -. Affrontiamo i più forti, una rosa con diciotto

giocatori dello scorso anno e un sistema di gioco rodato con

tanti campioni”. “Noi siamo in costruzione – aggiunge – ma

questo non deve rappresentare un alibi. Per diventare squadra

occorre tempo e noi dobbiamo bruciare i tempi con una

prestazione di corsa, applicazione e dedizione. Non possiamo

sbagliare”.

Una gara che Baroni intende giocarsela: “Non esistono percentuali, al di là dei valori della rosa. Domani partiamo per

un’avventura meravigliosa tutti insieme, e tutti insieme

dobbiamo crederci e lavorare per creare un’identità. Ci servono

ancora dei puntelli, l’organico non è al completo. Il mercato –

prosegue il tecnico – è ancora aperto, ma noi dobbiamo pensare

al campo partendo dalle componenti che ho prima elencato”.

Già dalla prima giornata il tecnico del Lecce dovrà fare di

necessità virtù, con le contemporanee defezioni nel reparto

arretrato di Dermaku e Tuia: “Il campionato di A è complicato

per le neopromosse, ma – spiega – io non sono un uomo del dire.

Preferisco fare in ogni allenamento e crescere con delle

componenti per diventare squadra”. E a chi gli chiede una

battuta sulla lotta salvezza, che sarà l’imperativo categorico

del Lecce in questa stagione, Baroni risponde con schiettezza: “Non guardo gli altri, sono concentrato a guardare noi. Sarebbe

uno spreco di energie. Ho tensione solo per la crescita della

squadra e dei miei calciatori”. (ANSA).



