Lecce, Baroni: “Dopo la pausa bisognerà ripartire così”

(ANSA) – GENOVA, 12 NOV – “Sono davvero contento per questa

successo, sapevamo che sarebbe stata una partita tesa per il

valore che avevano i punti in palio. Però siamo stati molto

attenti e per questo devo solo elogiare i ragazzi che hanno

chiuso questo ciclo non facile con delle prestazioni importanti.

Questa seconda vittoria ci porta grande morale e fiducia.

Adesso stacchiamo e poi dovremo riprendere con la stessa

determinazione quando ritorneremo in campo dopo la sosta”. Così

il tecnico del Lecce Marco Baroni dopo la vittoria al Ferraris

contro la Sampdoria. Che poi aggiunge: “Il vantaggio sulla zona

retrocessione? Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Questi

ragazzi hanno margini di crescita e io non ho mai guardato la

classifica. Colombo? Non mi sorprende, mi piace perché sta

imparando a fare questo ruolo dopo aver giocato sempre da

seconda punta. Noi abbiamo bisogno di un riferimento come lui,

con qualità tecniche, peso e forza, che sa attaccare la

profondità ma che sa anche tenere palla. Sono contento che

finalmente abbia trovato la fiducia mentre prima spesso era

molto pensieroso e anche a volte troppo autocritico con sé

stesso”, conclude l’allenatore. (ANSA).



