Lecce: definite le amichevoli estive

(ANSA) – LECCE, 27 GIU – Il Lecce in questi giorni è

impegnato nel pre-ritiro in sede, prima del trasferimento a

Folgaria (Trento), programmato per il pomeriggio di giovedì 30

giugno.

A partire dalla mattina del primo luglio, la squadra

giallorossa si allenerà nel centro sportivo Mauro Marzari di

Folgaria. Definito, intanto, il quadro delle amichevoli che i

salentini disputeranno nel ritiro estivo: Lecce-U.S.D. Postal

Calcio, martedì 5 luglio (ore 17), a Folgaria; Rovereto-Lecce,

sabato 9 luglio (ore 17), a Rovereto; Bochum-Lecce, mercoledì 13

luglio (ore 17.30), a Bressanone. (ANSA).



