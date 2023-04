Leclerc, la Red Bull ha molto più passo di noi in gara

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 APR – “Il nostro ottimo giro in qualifica è

servito per metterci davanti, ma non è bastato per tenerli

dietro in gara. Loro hanno molto più passo di noi in gara”.

Charles Leclerc commenta così il suo primo podio con la Ferrari

in questa stagione di Formula 1 in Azirbaigian: “Hanno trovato

qualcosa che noi non siamo riusciti a trovare. Dobbiamo cercare

di concentrarci su questo – avverte il pilota monegasco della

Ferrari -. Stiamo cercando più prestazione, per avvicinarci in

gara”.

“Onestamente il feeling è un po’ migliore, ma vedendo il

distacco alla fine è probabile che loro non abbiano spinto al

100% – prosegue Leclerc -. Quindi non sappiamo quanto ci siamo

avvicinati esattamente. Oggi anche l’Aston Martin era più

veloce. Fernando? Ha spinto. Sapevo quali fossero le sue

intenzioni: lui cerca sempre di gestire le gomme a inizio stint

e spingere alla fine. Io ho cercato di fare la stessa cosa. Alla

fine è arrivato vicino, ma non abbastanza”. (ANSA).



