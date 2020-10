Leclerc riscopre Portimao… in bicicletta

(ANSA) – ROMA, 22 OTT – “L’unica volta che ho gareggiato qui

ero ancora in Formula 3 e quindi avevo a disposizione una

vettura decisamente meno potente e con un’aerodinamica

sicuramente semplificata”. Charles Leclerc ha scelto la

bicicletta per fare un giro di ricognizione sulla pista di

Portimao, dove domenica la Formula 1 si cimenta per la prima

volta. Queste le sue impressioni: “Mi ricordavo che c’erano

molti saliscendi ma sono ancora più accentuati di come mi erano

parsi allora. Sarà interessante vedere come si comportano le

attuali monoposto, le più veloci mai state realizzate”.

Quello portoghese è un circuito del tutto nuovo per Sebastian

Vettel, che lo invece percorso a piedi per tutti i suoi 4.653

metri. “A Maranello ho potuto provare virtualmente questo

circuito al simulatore e devo dire che l’ho trovato molto

interessante. Ora sono curioso di scendere in pista e provare in

prima persona cosa si prova a guidare qui: ci aspettano curve

cieche, contropendenze e staccate impegnative”, ha spiegato il

tedesco (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte