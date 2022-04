Lee Jung-jae, Squid Game per adulti, non devono guardarla minori

Condividi l'articolo

“Questa serie è dedicata solamente a un pubblico maggiorenne, non so come dei bambini abbiano potuto vederla, sono dispiaciuto che i ragazzi usino la violenza. Penso serva un maggiore controllo e diversificazione tra i programmi che possono vedere gli adulti e quelli che possono essere visti dai minori”. Così l’attore coreano Lee Jung-jae, protagonista della serie ‘Squid Game’ ha commentato le critiche rivolte alla serie di Netflix considerata troppo violenta e per i casi di emulazione tra i giovani. L’attore è a Firenze, ospite speciale del Florence Korea Film Fest.

“In Squid Game – ha proseguito – vediamo molti tradimenti e aggressioni, però le persone non vogliono questi comportamenti, perché pensano che ci sia ancora il bene nel mondo. Molti youtuber guardano il telefilm e pensano che non si deve fare così, c’è una morale. Il messaggio di Squid Game, quindi, è corretto, non vuole incitare alla violenza, ma andare contro la violenza”.

Riguardo al Florence Korea Film Fest, l’attore ha detto che “ci sono diversi festival in tutta Europa che trattano di cinema coreano, ma quello di Firenze è particolarmente famoso perché ha una storia, volevo partecipare a questo festival e spero di tornare in futuro. Sono stato a Firenze più volte per motivi personali, ma è la prima volta per un festival di cinema. Del capoluogo toscano ho già apprezzato l’arte e l’architettura e mi piace molto anche la moda”.

Parlando poi del suo futuro ha auspicato di “poter lavorare in Italia con un buon regista. Viaggio molto – ha aggiunto – e girando in Italia ho pensato che sarebbe interessante girare scene qui, ma come in Europa, in Inghilterra. Hollywood è la Mecca del cinema, non lo nego, ma mi piacerebbe fare qualcosa di particolare, creare progetti interessanti in giro per il mondo”.

L’attore oggi è stato anche premiato dal presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo, che gli ha consegnato il Pegaso, simbolo del Consiglio regionale, e la bandiera della Regione. (ANSA).



