Lega A “Juve-Napoli confermata domani alle 20.45”

(ANSA) – ROMA, 03 OTT – “La Lega Serie A conferma che la gara

Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato,

resta in programma per domani alle 20.45”. Con una nota all’ANSA

la Lega chiude una giornata convulsa e contrassegnata da colpi

di scena in seguito ai casi di positività al coronavirus

registrati nella squadra partenopea e alla presa di posizione

della Asl di Napoli, ribadendo che per quanto riguarda via

Rosellini la partita si deve giocare. (ANSA).



