Lega B: assemblea approva bilancio consuntivo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – L’assemblea di Lega Serie B si è

riunita a Milano, con tutte le società presenti, ed ha approvato

il bilancio 2021/22 esposto dal presidente, Mauro Balata. Un

bilancio chiuso in positivo, informa la Lega, che ha ricevuto

l’elogio da parte di diversi club e che pure in un contesto

globale di grandissima difficoltà ha fatto registrare risultati

economico-finanziari e sportivi straordinari. Ne sono un esempio

i diritti audiovisivi che hanno visto un incremento rispetto

alla stagione precedente dell’84% con ricavi delle società

aumentati di 18,4 mln e ciò nonostante la riduzione della

mutualità di sistema.

Malgrado la situazione di profonda incertezza internazionale,

la Lega B è stata, inoltre, in grado di concludere con successo

importanti operazioni finanziarie, fondamentali nel dare

supporto economico alle associate. La razionalizzazione dei

costi, poi, non ha impedito il ricorso a nuovi investimenti che

hanno portato a risultati sportivi e tecnologici capaci di

offrire strumenti come la Var e altri in grado di garantire ai

tifosi immagini della gare con alti standard qualitativi. Ne

sono un esempio la produzione in 4K HDR nativo e le innovative

corner cam, una ‘prima’ in Italia, inserite all’interno delle

due bandierine. Sul fronte dell’audience tv, il campionato

2021/22 ha visto un numero medio di ascoltatori di circa 20

milioni mentre i singoli telespettatori raggiunti sono stati

circa 80 milioni con il monitoraggio dei programmi TV che, in

termini di copertura televisiva, ha registrato un +319%.

Riguardo l’area commerciale e marketing, è stata approvata la

proposta pervenuta da Infront, player di livello internazionale,

a testimonianza ancora una volta dell’appeal della Lega e del

campionato sul mercato. Continua l’intensa attività di

antipirateria da parte della Lega Serie B con una forte azione

di contrasto condivisa con tutte le associate mediante diverse

iniziative giudiziarie, tutte peraltro con esito positivo.

