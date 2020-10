Lega B: assemblea approva due nuove nomine nel Consiglio

(ANSA) – ROMA, 01 OTT – L’assemblea di Lega B, riunitasi a

Coverciano, presenti 19 società su 20, ha integrato il Consiglio

direttivo, eleggendo il presidente del Lecce, Saverio Sticchi

Damiani, e quello del Pordenone, Mauro Lovisa. Ora il Consiglio

è composto, oltre che dal presidente Mauro Balata, dal

vicepresidente e consigliere Marco Mezzaroma, dai consiglieri

Giuseppe Corrado, Mauro Lovisa, Paolo Rossi, Daniele Sebastiani,

Saverio Sticchi Damiani e dai consiglieri indipendenti Carlo

Grippo e Mauro Pizzigati.

Balata ha quindi relazionato l’assemblea sui rapporti con la

Lega Serie A sia in termini di nuovi progetti legati ai diritti

televisivi sia per gli accordi sottoscritti nel 2009 in sede di

separazione fra A e B, intesa che avrebbe dovuto generare

adempimenti poi non verificatisi. Un sistema che va fatto

crescere in ragione di una serie di obiettivi comuni, ha

ricordato Balata: ‘Abbiamo tanti problemi irrisolti con la A e

che necessitano di una soluzione nell’interesse di entrambe le

leghe. Confido nella saggezza della governance della Lega A e

sono convinto che insieme possiamo produrre una riforma che

consenta al calcio di avere maggiore valore. Certamente – ha

concluso Balata – non si può portare avanti un progetto come

quello sui diritti tv senza far sedere al tavolo anche noi’.

L’assemblea ha anche approvato la modifica della

distribuzione di risorse derivanti da diritti Tv e da partner

ufficiali, per la sola stagione 2020/21, nella direzione di una

maggiore premialità del risultato sportivo e di un incremento

della parte uguale che passa dal 50 al 60%. (ANSA).



—

