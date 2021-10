Lega B: club sono favorevoli alla riforma dei campionati

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Le società della Lega Serie B,

riunite in assemblea in videoconferenza, hanno condiviso “dopo

un confronto interno, la necessità di una profonda riforma dei

campionati, passo fondamentale per la stabilizzazione e la

sostenibilità del sistema, approvando all’unanimità la proposta

presentata dal presidente federale, Gabriele Gravina”. Così in

una nota della Lega cadetta, diffusa la termine dell’assemblea.

In apertura di riunione, il presidente, Mauro, Balata ha

illustrato “una serie di incontri e di riunioni, di questi

giorni, con l’obiettivo di ottenere nuovi ricavi per i club e

facilitare l’accesso ai ristori previsti dopo la pandemia”.

Il delegato della Lega Serie B, all’interno della

associazione delle leghe europee (Epfl), Paolo Bedin, ha

relazionato sulla assemblea svoltasi a Milano e in particolare “ha rappresentato la ferma contrarietà alla proposta di

inserimento nel calendario Fifa del campionato mondiale ogni due

anni”. (ANSA).



