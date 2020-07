LEGA. FABBRI: “FIRME CONTRO IL PARCO EOLICO”

Rimini, 3 luglio. “No al parco eolico offshore davanti alla spiaggia di Rimini”. A ribadirlo Oscar Fabbri, esponente della Lega Riminese. “Domani, sabato 4 luglio, al gazebo della Lega, raccoglieremo anche le firme di chi è contrario alla realizzazione di una centrale eolica che comprometterebbe l’appeal turistico della costiera riminese. Il mare e il turismo sono la nostra ricchezza. Un parco eolico in bella vista di fronte alla nostra città non potrebbe che avere un impatto negativo. A subirne gli effetti, poi, potrebbero essere anche la navigazione e la pesca. Noi crediamo, insomma, che i costi, non solo economici, supererebbero di gran lunga i benefici ancora tutti da definire”.

Ufficio Stampa Lega Romagna