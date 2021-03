LEGA. MORRONE: DIRETTA CON IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI. I PROGETTI PER IL FUTURO DEL PAESE

Forlì, 13 marzo. “Sarà una chiacchierata con il collega Nicola Molteni, parlamentare della Lega e sottosegretario al ministero dell’Interno nel Governo Draghi, a cui invito i nostri sostenitori e tutti i romagnoli. Parleremo delle attività che stiamo portando avanti in parlamento e al Governo e dei progetti al centro della nostra agenda per il futuro del Paese. Progetti che stiamo sostenendo e che crediamo sia indispensabile realizzare. L’appuntamento è per domani, domenica 14 marzo, alle ore 19, in diretta sulla mia pagina, all’indirizzo :

https://www.facebook.com/Jacop oMorroneOfficial/

Lega Romagna