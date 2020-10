Lega Navale: Marzano, impegno per il mare e sue opportunità

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – “La passione per il mare a 360 gradi

che porta opportunità economiche, sociali, sportive e la

protezione ambientale, oltre all’attenzione alla nautica sociale

per consentire a tutti di vivere il mare. Queste saranno le

linee portanti del mio triennio di Presidenza”. Così il nuovo

presidente della Lega Navale italiana, l’amm. Donato Marzano che

oggi a Genova ha incontrato i presidenti delle sezioni Liguria

e Piemonte, coordinate dall’Ing. Piero Ferrozzi . L’incontro è

stato l’occasione per presentare le linee guida proposte dal

neopresidente.

Tra i punti principali del suo lavoro nel corso del nuovo

mandato, l’amm. Donato ha sottolineato “la necessità di

riscoprire l’identità e le radici da cui è nato l’ente pubblico

ben 123 anni fa”. Marzano, inoltre, ha ricordato il ruolo della

Lega Navale Italiana composta oggi da oltre 260 sezioni

dislocate in tutta Italia e “che operano sul territorio

nazionale con il preciso scopo di difendere il mare”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte