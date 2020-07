Lega: nuova sede in centro a Bologna, la inaugura Salvini

(ANSA) – BOLOGNA, 23 LUG – La Lega, per la prima volta, avrà

una sede in centro a Bologna. La inaugurerà, in via Santa

Margherita, sabato alle 13, il leader del partito Matteo

Salvini, inaugurando di fatto il percorso che porterà alle

comunali del prossimo anno.

“La Lega – dice Andrea Ostellari, segretario della Lega

Emilia – non ha paura di crescere, di aprirsi e confrontarsi con

tutte le realtà sociali di Bologna. L’obiettivo è costruire un

progetto politico condiviso e vincente, attorno al quale

aggregare le forze migliori della città, in vista della sfida

che ci attende nel 2021” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte