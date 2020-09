Lega Pro: domani i calendari della Serie C

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Si è svolto oggi in videoconferenza

il Consiglio Direttivo di Lega Pro dopo l’esito del Consiglio

della Figc, che ha proceduto all’unanimità ad indicare Bisceglie

e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di

Serie C, tenendo presente il principio dello slittamento della

classifica e il posizionamento al primo posto in classifica

della seconda classificata nel girone H di Serie D. Le due

società pugliesi avranno dieci giorni di tempo per finalizzare

le procedure di iscrizione, che saranno poi prese in esame dalla

Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e

sportivi-organizzativi.

Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla

compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata

nelle scorse stagioni. Saranno inserite le lettere “X” e “Y” in

attesa dei termini concessi dalla Figc per la finalizzazione

delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia. E’ stato

poi stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del

campionato Serie C verranno sorteggiati domani 16 settembre

dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro, con diretta su

Raisport.

Il Consiglio Direttivo si è infine dato appuntamento alla

prossima riunione che si terrà entro i primi giorni della

prossima settimana per approfondire le tematiche relative alle

difficoltà attuative dei protocolli sanitari, alla necessità di

una graduale riapertura degli stadi e alla ripartizione dei

contributi rivenienti dalla mutualità ex legge Melandri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte