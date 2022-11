Lega Pro: Ghirelli, preoccupato da escalation violenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Sono preoccupato per quanto sta

accadendo, assistiamo ad un’escalation di fatti violenti che non

vorrei fossero anticipatori di problemi sociali ben più gravi.

Dobbiamo fermarli, agendo anche sulla prevenzione”. Lo dice il

presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del

Comitato Etico che si è riunito oggi alla presenza del

procuratore federale Giuseppe Chinè per discutere dei fatti di

violenza che si sono verificati nelle ultime settimane.

Al termine dell’incontro è stata diffusa una nota in cui si

sottolinea che “lo sport deve educare alla legalità e al

rispetto” e che quindi “si andrà sul territorio per fare

formazione con l’obiettivo di prevenire ogni forma di violenza”.

“Condanniamo fermamente gli episodi intervenuti sugli spalti,

sui campi e fuori – le parole in apertura del meeting del

presidente del Comitato, Francesco Cirillo -, raccoglieremo

tutti gli atti perché vengano esaminati e presi i giusti

provvedimenti, prima di tutto di carattere sanzionatorio”.

Sul tema della prevenzione ha posto l’accento il procuratore

Chinè. “Il Comitato Etico ha un ruolo complementare alla Procura

Federale, insieme si può fare molto – ha spiegato -. Accanto

alla sanzione, bisogna agire sulla prevenzione e far capire a

chi ha sbagliato che ognuno è un esempio per il prossimo e che

una condotta non corretta tradisce i principi di lealtà e

rispetto propri dello sport”.

Il Comitato Etico ha quindi proposto di organizzare un ciclo

di eventi di formazione e di educazione sul territorio, che

coinvolgano le squadre di Serie C e la dirigenza. Durante la

riunione infine è stato esaminato il caso della partita tra

Aquila Montevarchi e Cesena e il gesto di violenza compiuto

dall’allenatore Roberto Malotti che, nel dopopartita di

Montevarchi-Cesena ha tentato di aggredire il collega dei

romagnoli Domenico Toscano. (ANSA).



