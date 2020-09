Lega Pro: promozioni in Can C, soddisfazione Ghirelli

(ANSA) – ROMA, 01 SET – ?Tempo di promozioni per gli arbitri

in vista della prossima stagione. Così nella Can C arriva Maria

Sole Ferrieri Caputi di Livorno che raggiunge la veterana Maria

Marotta: Ferrieri Caputi ha 30 anni, da 5 arbitra in serie D, è

ricercatrice della fondazione Adapt e dottoranda all’Università

di Bergamo. Nel prossimo campionato di Lega Pro ci saranno anche

5 assistenti arbitrali: Lucia Abruzzese, Veronica Martinelli,

Giulia Tempestilli, Tiziana Trasciatti e Veronica Vettorel. Lo

scorso anno faceva parte del gruppo anche Francesca Di Monte di

Chieti che è stata promossa alla Can.

A livello dirigenziale c’è da registrare un nuovo arrivo:

entra a far parte della Commissione designatrice della Can C, il

cui responsabile è Antonio Damato, Silvia Tea Spinelli (ex

arbitro).

Decisamente soddisfatto il presidente della Lega Pro Francesco

Ghirelli: “Per noi tutto questo è motivo di orgoglio, la

conferma dell’importanza della formazione che rappresentiamo.

Benvenute a Silvia Tea Spinelli e a Maria Sole Ferrieri Caputi.

Auguri a tutte le altre per una grandissima stagione”. (ANSA).



