Lega Pro ricorda Artemio Franchi, si arricchisce ‘suo’ museo

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – La Lega Pro ricorda Artemio Franchi

nel giorno della sua scomparsa, avvenuta il 12 agosto 1983. Fu

il dirigente sportivo toscano a firmare l’atto di nascita della

Serie C, il 13 luglio 1959. A lui, la Lega Pro ha dedicato un

piccolo museo all’interno della sede di Firenze, inaugurato lo

scorso anno, in occasione dei 60 anni. In questi giorni, il

Museo ha accolto nuovi oggetti: oltre alle divise federali e

delle Olimpiadi, hanno trovato collocazione anche le tessere per

i prestiti dei libri delle principali biblioteche del capoluogo

toscano, le lettere di Artemio ragazzo e le poesie dedicate alle

città che hanno occupato un posto importante nel suo cuore come

Firenze e Siena.

“Artemio Franchi ha saputo unire la passione alla competenza e

alla lungimiranza, diventando il più grande dirigente nel

panorama calcistico – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega

Pro – e ci ha lasciato un grande impegno e una forte

responsabilità: quelli di preservare il calcio come patrimonio

delle famiglie e come opportunità di crescita per i giovani

calciatori”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte