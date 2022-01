Lega: processo Centemero a Milano rinviato a febbraio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 27 GEN – E’ stato rinviato al 9 febbraio il

processo milanese a carico del tesoriere della Lega e deputato

Giulio Centemero per un presunto finanziamento illecito da

40mila euro del giugno 2016 concordato, per l’accusa, tra il

2015 e il 2016 con il patron della catena di supermercati

Esselunga Bernardo Caprotti, morto nel settembre di 5 anni fa.

Il parlamentare, infatti, ha presentato, attraverso il suo

difensore, l’avvocato Giuseppe Zingari, un’istanza di legittimo

impedimento perché impegnato nella votazioni per l’elezione del

presidente della Repubblica. E il giudice dell’undicesima

sezione penale di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, ha

accolto la richiesta.

Secondo le indagini, il presunto finanziamento illecito

doveva andare all’associazione ‘Più voci’, di cui Centemero era

legale rappresentante, ma sarebbe arrivato al Carroccio per

rimpinguare le casse di Radio Padania. Nella prossima udienza il

pm Stefano Civardi dovrebbe prendere la parola per la

requisitoria. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte