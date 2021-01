LEGA ROMAGNA: incontro a Roma con rappresentanti dell’associazione Centro anch’io di Cesena

Roma, 27gennaio. “Interessante e proficuo incontro a Roma con rappresentanti dell’associazione Centro anch’io di Cesena. La preoccupazione è evidente e non solo a Cesena per la mancanza di attenzione del Governo nei confronti della rete commerciale e degli esercizi di somministrazione, in ginocchio dopo mesi di chiusure e ‘coprifuoco’ spesso imposti senza giustificazioni. Ma quello che più preoccupa è che non esiste un progetto per la ripartenza. Mancano la speranza e la voglia di investire nel futuro. Mentre il Paese assiste incredulo allo spettacolo surreale di Conte e della maggioranza che litigano fra di loro per qualche posto in più, per la sopravvivenza o per misurare il proprio potere contrattuale, la #Lega si occupa della vita reale e dei problemi quotidiani di baristi, commercianti, palestre, ristoratori e di centinaia di migliaia di italiani invisibili, ai quali fino a oggi sono stati richiesti solo sacrifici. Il nostro obiettivo: tenere alta l’attenzione sulla sorte di imprese, partite iva e esercenti, portare avanti le loro istanze in tutte le sedi istituzionali e, insieme alle associazioni che li rappresentano, trovare soluzioni concrete che permettano di guardare al domani con speranza e lavorare in sicurezza”.

Così in un post Facebook il deputato della Lega, Jacopo Morrone.

Lega Romagna