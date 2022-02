Lega serie A chiede rinvio termini a Figc per adeguare statuto

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 11 FEB – Il vice presidente della Lega Serie

A Luca Percassi ha chiesto al numero uno della Figc, Gabriele

Gravina, con una lettera improntata al dialogo, un rinvio a fine

marzo del termine per adeguare il proprio statuto ai principi

informatori stabiliti dal Consiglio federale, rispetto alla

scadenza attuale fissata al 15 febbraio.

Le motivazioni, ha spiegato Percassi nella lettera dai toni

collaborativi inviata dopo la riunione di aggiornamento delle

società di oggi, riguardano l’impegno da parte di tutti i club

di dedicarsi all’elezione del nuovo presidente, con una nuova

assemblea elettiva convocata proprio per martedì 15 febbraio

nella sede di via Rosellini, dopo la fumata nera nella prima

votazione della scorsa settimana. (ANSA).



