Lega Serie A, tutti i club in ordine su indice liquidità

(ANSA) – MILANO, 20 GIU – Tutti i club di Serie A hanno

provveduto agli adempimenti finanziari per l’iscrizione al

prossimo campionato e in particolare al rispetto dell’indice di

liquidità, compresa anche la Lazio che era l’ultima a non

essersi adeguata. Lo rende noto la Lega Serie A. “Ciò a conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, che

l’interesse di tutti i Club rappresentati in Lega non è mai

stato quello di opporsi, e di conseguenza adeguarsi, a criteri

rigorosi per la sostenibilità del calcio italiano. L’obiezione,

accolta dalla giustizia sportiva, ha sempre riguardato il modo e

la tempistica con cui si sono voluti introdurre questi criteri”,

aggiunge la Lega.

“La Lega, come più volte sostenuto, non agisce mai a tutela

di interessi singoli, ma del ruolo che le è stato

istituzionalmente affidato di interlocutore insopprimibile per

il rispetto delle garanzie e degli interessi dell’intero calcio

italiano. A partire da oggi, auspichiamo che si possa riprendere

un percorso di riforme condiviso, in cui siano presi nella

giusta considerazione il peso ed il ruolo della Lega Serie A e

delle sue associate”, conclude la Lega. (ANSA).



