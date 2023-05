Lega serie B premia il Genoa, Criscito lascia il calcio

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 19 MAG – Si chiude con un successo il

campionato del Genoa che dal 6 maggio scorso è matematicamente

promosso in serie A. Contro il Bari, qualificato per i play off,

nell’ultima gara va in scena una sfida a viso aperto con 7 gol

per il 4-3 finale segnato da Sabelli, Esposito, Gudmundsson,

Benedetti, Ekuban, Cheddira e Criscito su rigore.

Ma la sfida con il Bari è stata soprattutto l’occasione per

festeggiare ancora la promozione, il funerale calcistico della

Sampdoria e l’addio al calcio proprio di Mimmo Criscito.

Il capitano dopo 291 partite con il Grifone e una carriera

lunga vent’anni lascia il calcio giocato e allenerà i giovani e

lo fa prima segnando su rigore al 96′ così come allo stesso

minuto aveva sbagliato l’anno scorso contro la Sampdoria poi

emozionando lo stadio, oltre 32mila i presenti, con una lettera

indirizzata al calcio che si chiude così “Caro calcio, tutto

torna. Anche i ricordi. Mi basteranno quelli a farmi ripensare a

quanto sia stato fortunato ad aver trascorso questa parte di

vita immerso tra i colori più belli del mondo. Il rosso e il

blu. Rosso come la passione dei tifosi, blu come le onde del

mare. Caro calcio, ti amo. Caro Genoa, ti amo”.

Ma prima ancora i tifosi del Genoa si sono scatenati con una

coreografia incredibile che ha abbracciato tutto lo stadio

ricoperto di rosso e di blu mentre nella gradinata Nord

apparivano tre disegni: i nove scudetti, la lettera A e il

simbolo della Coppa Italia, una A gigantesca in Sud e nei

distinti un enorme striscione con sopra disegnati i monumenti

della città e la scritta “In serie A questa splendida città”.

Poi dopo la premiazione con la consegna della Coppa da parte

del presidente della Lega di B Mauro Balata i tifosi sono

partiti in corteo verso piazza De Ferrari per il funerale verso

la Sampdoria con tanto di dromedario per ironizzare sulla

trattativa mai decollata ma molto pubblicizzata di un possibile

acquisto del club blucerchiato da parte degli emiri del Qatar.

