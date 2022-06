Legale di Amber Heard: ‘Johnny Depp ha soppresso prove’

Condividi l'articolo

Dopo la batosta di ieri in tribunale in Virginia Amber Heard pensa di ricorrere in appello. Lo riporta oggi il “New York Times” citando la portavoce dell’attrice Alafair Hall. Amber ha ricevuto ieri una parziale vittoria nella sua controquerela contro Johnny Depp ma ha perso molto di piu’ dell’ex marito a cui i giurati hanno riconosciuto 15 milioni di dollari di risarcimento ridotti dalla giudice Penney Azcarate a 10,35 per via dei limiti imposti dallo stato della Virginia ai danni punitivi. La giuria ha riconosciuto a Amber due milioni di dollari per esser stata diffamata a sua volta da un avvocato di Depp che aveva definito “un imbroglio” le sue accuse.

L’avvocatessa di Amber Heard ha detto a “Today” che il team legale di Johnny Depp ha “demonizzato” la sua cliente ed e’ stato in grado di “sopprimere una montagne di prove” nel corso del processo. “Ecco perche’ lei e’ stata demonizzata”, ha detto Elaine Charlson Bredehoft: “Ecco perche’ la giuria ne e’ uscita confusa”. Amber – ha aggiunto l’avvocatessa – non e’ in grado di pagare l’enorme somma richiesta dalla giuria di Fairfax. La Bredehoft ha citato poi il processo a Londra nel 2020 in cui Depp ha perso contro il tabloid “Sun” che lo aveva definito “uno che picchia le mogli”. “Il ‘Sun’ aveva le prove che era vero, ma non siamo stati in grado di dirlo alla giuria in Virginia, che Depp aveva commesso almeno 12 atti di violenza domestica tra cui violenza sessuale contro di lei”. Ha aggiunto l’avvocatessa: “Avevamo una enorme quantita’ di prove che furono ammesse in Gran Bretagna e soppresse qui. Nel caso britannico, indirettamente fu Amber a vincere e Depp il perdente”.

