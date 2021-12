Leggere a Natale, coccole e divertimento sotto l’albero

Condividi l'articolo

(di Marzia Apice) (ANSA) – ROMA, 18 DIC – I grandi classici accanto ai titoli

più originali, fino ai libri ‘morbidi’ tutti da toccare, perché

leggere vuol dire divertirsi ma anche farsi qualche coccola,

soprattutto a Natale. Sono tante anche quest’anno le proposte da

scartare sotto l’albero che gli editori hanno in serbo per i

lettori più piccoli. Con Gallucci i libri sono già per i bimbi

di un anno, come “Il mio piccolo almanacco sonoro. La fattoria”

con i disegni di Charlie Pop e sei suoni da ascoltare e “Il

grande libro delle ninne nanne classiche” di Emilie Collet con i

disegni di Géraldine Cosneau, mentre per i lettori di 2 e 3 anni

arrivano “Abbracciami piccolo unicorno” (disegni: Tanja

Louwers), il libro-burattino per farsi coccolare con tenerezza,

e “La pre-storia di Riccioli d’oro” di Paule Battault (disegni:

Géraldine Cosneau) per scoprire le avventure vissute da Riccioli

d’oro prima di incontrare i Tre orsi. Il vero significato

dell’amicizia è al centro di “Storia di un signore piccolo

piccolo” di Barbro Lindgren, edito da Iperborea (pp.48, 13

euro), in cui un uomo troppo piccolo e con un brutto cappello

soffre di solitudine finché non arriva un cane che diventa suo

amico. Ape Junior propone “Il treno della pace”, con i testi di

Cat Stevens e le illustrazioni di Peter H. Reynolds (pp.32,

13.90 euro), un invito a cantare tutti insieme per la pace i

versi di Peace Train, mentre con Nord Sud Edizioni arrivano in

libreria “I Goonies. La storia illustrata” di Brooke Vitale

(pp.48, 14.90 euro), storia di bambini ‘reietti’, amici da una

vita che, costretti a dividersi, vivranno un’ultima avventura

insieme, e nella collana J.K.Rowling Wizarding World “Harry

Potter. Magici acquarelli” (pp.128, 19.90 euro) per ricreare un

elemento iconico del Mondo Magico di Harry Potter con

l’originalità degli acquarelli. Seguendo sempre la fantasia di

J.K. Rowling, Salani propone “Il maialino di Natale” (pp.320,

18.90 euro. Illustrazioni di Jim Field), tenera storia su

famiglia, amicizia e perdita, accanto a “Fairy Oak. Il destino

di una fata” (pp.288, 16.90 euro), nono libro della

appassionante saga firmata da Elisabetta Gnone e a “Mamma mia

l’anatomia” di Adam Kay (pp.416, 14.90 euro. Illustrazione Henry

Paker), una guida per conoscere tutti i segreti, anche i più

disgustosi, del nostro corpo. Per bambini di 7 e 8 anni Lapis

edizioni presenta “Magnifica Mabel e l’elfo di Natale” (pp.144,

12 euro) di Ruth Quayle e Julia Christians, con le avventure

della piccola e birichina Mabel, e per quelli di 4 anni “Gesù

Bambino venuto dal mare” (pp.32, 14.90 euro) di Mariella Panzeri

e Silvia Colombo, che racconta la storia di un piccolo borgo

marinaro che accoglie i naufraghi sbarcati nella notte di Natale

e, come in un miracolo, sotto una tenda nasce un bambino. In

libreria con Orecchio Acerbo Editore “Crocodilo” di Kornej

Ivanovi? ?ukovskij (pp.40, 14.90 euro. Illustrazioni di Lucie

Müllerová; +6 anni), divertente vicenda di un coccodrillo di

passaggio a Leningrado che scopre tre cose terribili: nello zoo

della città i suoi simili vivono reclusi, la gente per strada si

prende gioco di lui e un bambino lo sfida con coraggio. De

Agostini ripropone il classico “Canto di Natale” di Charles

Dickens in una nuova versione nella serie “Agatha Mistery”

(pp.144, 8.90 euro), mostrando l’arcigno Ebenezer Scrooge alle

prese con 3 fantasmi che bussano alla sua porta; sempre per De

Agostini “Storie vere al 97%” di Alessandro Barbaglia (pp.288,

14.90 euro), una serie di brevi e improbabili biografie in grado

di catturare il lettore più giovane, e di affascinare il

pubblico adulto (anche con qualche curiosità sul Natale). Con

Marcos y Marcos esce infine “Il mistero delle meraviglie

scomparse” di Carlo Cuppini (pp.144, euro 12): il racconto del

fiume Arno che, un bel mattino, fa scomparire tutte le bellezze

di Firenze e lascia ai cittadini, al posto del Duomo, del

Giardino di Boboli e di Ponte Vecchio solo un grande vuoto.

